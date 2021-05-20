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Реконструкцию Солнечной тропы проведут в Ялте

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Разработчик проекта планировки территории и межевания ялтинской Солнечной тропы определится до 26 мая. Как сообщила глава городской администрации Янина Павленко на своей странице в социальных сетях, соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

«Почти 4 млн рублей выделено департаменту архитектуры и градостроительства на разработку проекта планировки территории (ППТ) и проекта межевания», — написала она.

По ее словам, к 1 ноября работы по межеванию и ППТ должны быть завершены и «границы тропы будут установлены и закреплены», передает Крыминформ.

Ранее прокуратура Крыма выявила нарушения градостроительного законодательства при осуществлении строительных работ на территории парка-памятника садово-паркового искусства «Меласский», расположенного в Большой Ялте. По данным пресс-службы надзорного ведомства, имеющиеся в парке здания переделаны в гостиницу. В отношении застройщика и его директора возбуждены дела об административных правонарушениях.

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