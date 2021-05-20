Прокурорская проверка организована в Воронеже после утечки азота

Прокуратура Железнодорожного района Воронежа проводит проверку по факту утечки азота на предприятии ООО «Химоптторг».

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 19 мая. Азотная кислота относится к ядовитым веществам третьего класса опасности. Утечка случилась в результате повреждения оборудования автоцистерны.

Правоохранители организовали проверку исполнения природоохранного законодательства, а также соблюдения требований безопасности при обращении с ядовитыми веществами, передает ИА «Абирег». На место происшествия выезжали сотрудники регионального МЧС, специалисты Роспотребнадзора и Росприроднадзора.