Почти 100 населенных пунктов остались без света в Псковской области

В районах Псковской области продолжаются работы по ликвидации последствий урагана. По состоянию на 20 мая без электричества остаются 2538 человек в 96 населенных пунктах, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Больше всего отключений электроэнергии в Новоржевском районе. Повреждения электросетей устраняют 41 бригада в 120 человек и 19 единиц техники, передает Псковское агентство информации.

Мобильные службы псковского филиала «Россети Северо-Запад» работают по заявкам потребителей до полной ликвидации последствий аномальной погоды. В компании обратили внимание, что по прогнозу синоптиков неблагоприятная погода сохранится до конца недели, регион ждут сильные дожди и грозы, выпадет четверть месячной нормы осадков, пишет Псковская лента новостей.