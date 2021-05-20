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В Сахалинской области лесничие застрелили угрожавшего людям медведя

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Лесничие в Сахалинской области застрелили медведя, который нападал на скот. Об этом в четверг, 20 мая, сообщается на сайте «Углегорские новости».

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Опасный хищник беспокоил жителей поселка Поречье Углегорского муниципального района с начала мая. В начале месяца медведь напал на стельную корову, а также задрал двух телят в районе бывшей деревни Распашники.

Сотрудники лесничества патрулировали территорию, но хищника удалось обнаружить не сразу. 11 мая медведь вновь напал на корову в непосредственной близости от населенного пункта. Было принято решение об отстреле.

«Внештатный сотрудник позвонил, рассказал о нападении и спросил: «Стреляем?» Все документы на вынужденный отстрел были оформлены. А раз новое нападение в непосредственной близости от населенного пункта, есть угроза выхода в село и нападения на людей, я ответил: «Стреляй!» — рассказал главный лесничий Углегорского района Александр Васильев.

Убитый медведь оказался взрослым самцом весом свыше 200 кг, пишет «Правда.Ру». Следов других медведей в настоящее время в лесу не обнаружено. По словам специалистов, территория вокруг Поречья безопасна.

Между тем рядом с другими населенными пунктами Углегорского района могут бродить до 15 голодных медведей. В связи с этим местных жителей призвали не выбрасывать остатки пищи рядом с жилыми домами.

2 мая сообщалось, что медведь напугал дачников и туристов на одном из островов Курильской гряды Кунашире. Южно-Курильское лесничество взяло ситуацию на контроль и каждый день мониторит местность. Если медведь повторно появится рядом с жилым пунктом и создаст угрозу людям, его отстрелят.

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