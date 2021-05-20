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Захарова с иронией отреагировала на фотографию Зеленского в косоворотке

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на фотографию президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены в косовортках, которые они выбрали в День вышиванки.

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«Всё смешалось в доме Зеленского. Владимир Александрович, отметить «день вышиванки» в косоворотке бесценно», — написала Захарова в Facebook 20 мая.

Кроме того, официальный представитель российского МИДа процитировала культуролога Дмитрия Лихачева, который объяснял, почему разрез косоворотки смещен в сторону.

«Нужно это было для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу. Держитесь там. Сейчас начнется», — заключила Захарова.

Снимок в национальной одежде украинский лидер опубликовал ранее в этот день в соцсетях. Пользователи заметили схожесть костюма Зеленского с русской косовороткой.

Ряд украинских СМИ, в том числе «Страна.ua», указали, что украинский президент действительно надел русский национальный наряд.

По словам этнолога, старшего научного сотрудника Института народоведения НАН Украины, кандидата исторических наук Оксаны Косминой, Зеленский вместе с супругой одеты в современные вещи, которые имеют «отдаленное отношение» к традиционным нарядам. Эксперт пояснила, что вышивка действительно напоминает косоворотку, так как имеет узкий крой.

Специалист также уточнила, что подобный тип рубашки, как на фотографии Зеленского, характерен «как для россиян, так и для белорусов».

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