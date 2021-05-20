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Суд арестовал бывшую главу департамента Минпромторга Колотилову

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Басманный суд Москвы арестовал бывшую главу департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли Ольгу Колотилову по делу о мошенничестве. Об этом в четверг, 20 мая, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

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Она отметила, что Колотилова пробудет под арестом до 19 июля. Следствие также просит суд избрать меру пресечения для замначальника департамента Ольги Покидышевой.

В настоящее время Колотилова занимает должность помощника губернатора Новгородской области. Обе подозреваемые — фигурантки уголовного дела, возбужденного по ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По ней грозит до 10 лет лишения свободы.

Представитель губернатора Новгородской области Николай Шестаков в своем Telegram-канале сообщил, что власти прокомментируют ситуацию с Колотиловой «только после того, как поступит официальная позиция правоохранительных и следственных органов».

В конце марта были задержаны два сотрудника ведомства по подозрению во взяточничестве. Речь идет о специалистах отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники министерства Андрее Бандурове и Сослане Гериеве.

Обвиняемые были арестованы на два месяца — до 26 мая.

После этого в Минпромторге отметили, что ведомство всегда содействует следственным органам и предоставляет необходимую для установления истины информацию.

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