Эндокринолог назвала признаки связанных с щитовидной железой проблем

Эндокринолог Мария Васильева рассказала в четверг, 20 мая, как определить проблемы, связанные с щитовидной железой.

В беседе с Пятым каналом она уточнила, что признаки можно разделить на две группы, где к первой относятся локальные проявления заболеваний. При них щитовидная железа начинает увеличиваться.

«По-медицински это называется зоб. В ней могут появляться узлы или она может диффузно увеличиваться из-за йододефицита. Тогда она может сдавливать близлежащие органы, например пищевод или трахею», — уточнила Васильева.

Она подчеркнула, что при возникновении подобных проблем человек начинает жаловаться на першение в горле. Кроме того, таким людям становится трудно глотать твердую пищу.

Ко второй группе проблем, связанных с данным органом, относится недостаток или же, наоборот, переизбыток гормона щитовидной железы (ТКГ). Когда у пациента наблюдается недостаток данного гормона, он жалуется на слабость, выпадение волос и сухость кожи. При переизбытке гормона человек находится в стрессовом состоянии.

«Их беспокоит тремор рук, может появиться выпячивание глаз. Особенно у тех, кто курит. Необходимо отметить, что как повышение, так и недостаток гормона щитовидной железы могут приводить к бесплодию или невынашиванию беременности», — подчеркнула эксперт.

Васильева рекомендовала людям, у которых наблюдаются вышеперечисленные симптомы, обратиться к врачу и сдать необходимые анализы.

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