Власти Израиля начали обсуждение одностороннего прекращения огня

Кабинет безопасности Израиля приступил к обсуждению вопроса об одностороннем прекращении огня, которое состоится 21 мая. Об этом в четверг, 20 мая, сообщило израильское государственное радио Kan со ссылкой на источник.

По его информации, одностороннее прекращение огня должно вступить в силу 21 мая.

Правительство Израиля «официально уведомило египетского посредника» о намерении прекратить военную кампанию, отметил телеканал Al Jazeera.

Ранее в этот день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и радикальную группировку ХАМАС срочно прекратить боевые действия и назвал адом жизнь детей в секторе Газа.

Президент США Джо Байден 19 мая провел телефонный разговор с израильским премьер-министром. Американский лидер выразил надежду на скорейшую деэскалацию и прекращение огня.

В тот же день Россия сообщила о готовности сыграть роль посредника в палестино-израильском конфликте для его урегулирования. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 мая сообщил, что в Кремле внимательно наблюдают за тем, как развиваются события в Палестине и Израиле, разделяя с другими государствами крайнюю обеспокоенность.

19 мая новостной портал Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве сообщил, что для завершения военной операции против палестинских радикалов Израилю необходимо еще несколько дней. Вместе с тем в тот же день советник президента Палестины по религиозным делам Махмуд аль-Хаббаш заявил, что палестино-израильский конфликт может перерасти в масштабную религиозную войну.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обмениваются ракетными ударами, раненые и погибшие есть с обеих сторон.