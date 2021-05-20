Коренных французов предупредили о риске исчезновения

К 2050 году коренные французы могут оказаться в меньшинстве. Об этом пишет журнал Valeurs actuelles со ссылкой на экс-депутата Национального собрания Франции Марион Марешаль-Ле Пен.

«Будет ли Франция по-прежнему Францией, если завтра мы станем исламской республикой? Я совсем в этом не уверена», — отметила она.

По мнению Марешаль-Ле Пен, к тому, что коренные жители страны окажутся в меньшинстве, приведет нынешний политический курс Парижа.

Экс-депутат уточнила, что верит в ассимиляцию иностранцев в стране. Однако этого больше не происходит, поскольку «иноземные культуры начинают превалировать» над местной.

9 мая действующие французские военные в открытом письме поддержали обращение 20 отставных генералов к президенту Франции Эммануэлю Макрону, которые заявили о «распаде» страны. Авторы обращения указывают, что во Франции «назревает гражданская война», а также отмечают, что видят насилие в городах и деревнях, а ненависть к стране и ее истории «становится нормой».

В конце апреля группа отставных офицеров опубликовала открытое письмо, где предупредила о том, что исламисты начали устанавливать свои порядки в разных частях страны и что во Франции фактически идет расовая война, которая может разрушить республику.

Также офицеры намекнули на то, что поддержат тех политиков, которые готовы вылечить Францию. В своем письме отставные генералы указали на издержки «антирасизма», цель которого, по их словам, вызвать ненависть между сообществами.

При этом начальник штаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр заявил газете Le Parisien, что офицеры, написавшие или подписавшие письмо о гражданской войне и распаде страны, будут наказаны.

В свою очередь, министр вооруженных сил республики Флоранс Парли напомнила, что военным запрещено высказывать мнения касательно политических или религиозных вопросов, добавив, что против написавших и подписавших письмо планируются санкции.