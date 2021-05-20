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Число просмотров трансляции первого дня марафона «Новое знание» превысило 5 млн

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Более пяти миллионов человек следили за онлайн-трансляцией марафона «Новое знание» в первый день мероприятия. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили организаторы мероприятия.

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В первый день марафона выступили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, а также президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, продюсер Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов, дизайнер Артемий Лебедев и другие.

Отмечается, что главная цель марафона, который стартовал в четверг по всей России, заключается в предоставлении учащимся как можно больше информации. Так, некоторые уроки у российских школьников в ближайшие дни будут вести министры и главы ведущих компаний.

Ранее в этот день Кириенко дал старт марафону «Новое знание», который пройдет с 20 по 22 мая. Он сообщил, что одним из известных спикеров, которые выступят на мероприятии, станет американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

Марафон «Новое знание» пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности — например, история и культура, спорт, наука и технологии.

В программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.

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