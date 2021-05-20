В Греции число случаев коронавируса превысило 385 тыс.

В Греции общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 385 444. Об этом в четверг, 20 мая, сообщает национальная организация общественного здравоохранения.

За сутки в стране выявили 1918 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в Греции скончался 11 641 человек с коронавирусом, передает RT.

Греция с 14 мая отменила ограничения на въезд россиян: теперь им не требуется проходить карантин при наличии вакцинации или отрицательного теста на коронавирус, передает НСН.

При въезде россияне должны предъявить либо сертификат вакцинации, завершенной как минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда, либо справку о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител.

В феврале Россия на взаимной основе возобновила регулярное авиасообщение с Грецией, прерванное в прошлом году на фоне пандемии. Об этом говорилось в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Решение было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией в конце января. Авиакомпании могут выполнять по два регулярных рейса в неделю по маршруту Москва–Афины.