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В Минпромторге прокомментировали дело в отношении замглавы департамента

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Минпромторг РФ оказывает необходимое содействие следственным органам по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении заместителя руководителя департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Ольги Покидышевой и экс-главы этого департамента Ольги Колотиловой. Об этом 20 мая «Известиям» сообщили в ведомстве.

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«Министерство промышленности и торговли Российской Федерации оказывает следствию всё необходимое содействие и предоставляет запрашиваемые документы. Обстоятельства будут установлены в ходе следствия», — рассказали в министерстве.

Ранее в этот день в пресс-службе ведомства сообщили, что Минпромторг признан потерпевшей стороной по уголовному делу о мошенничестве.

О задержании Покидышевой и Колотиловой стало известно в четверг. Следователи уже направили в суд ходатайство об избрании обеим меры пресечения.

Ранее, в конце марта, были задержаны специалист отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники министерства Андрей Бандуров и Сослан Гериев. Их подозревают во взяточничестве. Они были арестованы до 26 мая.

После этого в Минпромторге отметили, что ведомство всегда содействует следственным органам и предоставляет необходимую для установления истины информацию.

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