Эксперты ЭИСИ заявили о важности качественных образовательных платформ

Современные образовательные платформы должны отвечать за свой контент и предлагать только качественный продукт. Об этом в четверг, 20 мая, заявили эксперты Института социальных исследований (ЭИСИ), обсуждая новые форматы работы российского общества «Знание».

«Государство и общество должны предлагать возможность качественно удовлетворять сформированный запрос на получение новых знаний: предлагать качественные знания и новые цифровые форматы их получения», — рассказала в ходе круглого стола член Совета Федерации России, председатель координационного совета Российского общества «Знание» Любовь Глебова.

По ее словам, потребность в знании у людей растет и, в связи с этим, возникают высокие требования к образованию и к другим источникам, откуда люди получают знания. Просветительская деятельность может ответить на эту потребность, а обществознание, как модель, может выступить одним из инструментов удовлетворения этой потребности, добавила Глебова.

В противном случае внимание потребителя захватят либо псевдопросветители, либо иноагенты, отметила эксперт.

«Считаю, что возрождение общества «Знание» ставит собой целью переломить это отношение к знаниям. Знания получают не для того, чтобы получить выгоду или устроиться на какую-то более выгодную работу, а для того, чтобы что-то узнать, чего-то достичь, какую-то свою лепту внести», — добавил журналист и политолог Алексей Мартынов.

Ранее в этот день президент Курчатовского института Михаил Ковальчук провел открытый урок в ходе марафона «Новое знание». Первой темой урока стало развитие технологий, которые позволят сохранить природные ресурсы.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко 20 мая дал старт марафону «Новое знание», который пройдет с 20 по 22 мая. Он сообщил, что одним из известных спикеров, которые выступят на мероприятии, станет американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

Марафон «Новое знание» пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности — например, история и культура, спорт, наука и технологии.

В программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.