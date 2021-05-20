Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Число просмотров трансляции первого дня марафона «Новое знание» превысило 5 млн
Мир
В Греции число случаев коронавируса превысило 385 тыс.
Общество
В России перехватили шедшую в ЕС крупнейшую партию героина
Общество
Ученые не выявили у беременных нежелательные реакции на «Спутник V»
Общество
Напавшего на полицейского в Москве 23 января приговорили к четырем годам колонии
Общество
Чернышенко обсудит планы по увеличению турпотока на Камчатку с властями региона
Спорт
Боксер Кудряшов впервые в карьере не стал сгонять вес перед боем
Мир
Посольство РФ подтвердило похищение россиянина пиратами у берегов Ганы
Мир
Акция протеста началась у здания правительства Армении

Эксперты ЭИСИ заявили о важности качественных образовательных платформ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Современные образовательные платформы должны отвечать за свой контент и предлагать только качественный продукт. Об этом в четверг, 20 мая, заявили эксперты Института социальных исследований (ЭИСИ), обсуждая новые форматы работы российского общества «Знание».

«Уезжать из Москвы в Кремниевую долину смысла нет»
Профессор Сколтеха Максим Федоров — о нехватке кадров в ИТ, рисках внедрения новых технологий и роли гуманитариев

«Государство и общество должны предлагать возможность качественно удовлетворять сформированный запрос на получение новых знаний: предлагать качественные знания и новые цифровые форматы их получения», — рассказала в ходе круглого стола член Совета Федерации России, председатель координационного совета Российского общества «Знание» Любовь Глебова.

По ее словам, потребность в знании у людей растет и, в связи с этим, возникают высокие требования к образованию и к другим источникам, откуда люди получают знания. Просветительская деятельность может ответить на эту потребность, а обществознание, как модель, может выступить одним из инструментов удовлетворения этой потребности, добавила Глебова.

В противном случае внимание потребителя захватят либо псевдопросветители, либо иноагенты, отметила эксперт.

«Считаю, что возрождение общества «Знание» ставит собой целью переломить это отношение к знаниям. Знания получают не для того, чтобы получить выгоду или устроиться на какую-то более выгодную работу, а для того, чтобы что-то узнать, чего-то достичь, какую-то свою лепту внести», — добавил журналист и политолог Алексей Мартынов.

Ранее в этот день президент Курчатовского института Михаил Ковальчук провел открытый урок в ходе марафона «Новое знание». Первой темой урока стало развитие технологий, которые позволят сохранить природные ресурсы.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко 20 мая дал старт марафону «Новое знание», который пройдет с 20 по 22 мая. Он сообщил, что одним из известных спикеров, которые выступят на мероприятии, станет американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

Марафон «Новое знание» пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности — например, история и культура, спорт, наука и технологии.

В программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021