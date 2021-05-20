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Парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде будет работать по ночам

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После благоустройства нижегородский парк «Швейцария» не планируют закрывать по ночам. Об этом стало известно на конференции, посвященной развитию общественного пространства.

«В парке не предусмотрены ворота, которые бы закрывались на ночь. Дорожки будут освещены. Камеры видеонаблюдения уже установлены. Поэтому в прогулочном режиме парк будет работать по ночам. Никто людей не выгонит оттуда», — рассказал директор МАУ «Парк Швейцария» Алексей Башкаев, передает ИА «НьюсНН».

Ранее в нижегородской «Швейцарии» началась установка социального центра. Объект появится в районе остановки «Ул. Батумская». Согласно планам, в центре будут организованы мастер-классы, кружки, лекции, различные учебные мероприятия, а также тактильные выставки и реабилитация маломобильных граждан.

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