Более 200 домов отремонтируют в Астраханской области в этом году

На территории Астраханской области в этом году запланирован капитальный ремонт 230 многоквартирных домов. Об этом «Астрахань 24» рассказал и.о. директора регионального фонда капремонта МКД Александр Раров.

По его словам, в каждом доме планируется выполнить один-два вида работ. В частности, рабочие приведут в порядок более 40 фасадов, заменят 80 лифтов, починят 60 кровель.

В общей сложности на ремонт зданий в этом году потребуется 500 млн рублей.

Работу подрядчиков будет принимать специальная комиссия. Гарантия на ремонт должна составить пять лет. Если за это время собственники квартир выявят недочеты, то строители будут обязаны ликвидировать их за свой счет.

В конце апреля сообщалось, что содержание домов в России может ухудшиться из-за двойных проверок управляющих компаний со стороны государственной и муниципальной жилинспекций, считают в отрасли. Двойной контроль предполагает поправки правительства в законопроект о госнадзоре, внесенные в Госдуму. В результате управляющие компании (УК) могут начать платить штрафы за одно и то же нарушение дважды.