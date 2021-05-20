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Боксер Кудряшов впервые в карьере не стал сгонять вес перед боем
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Боксер Кудряшов впервые в карьере не стал сгонять вес перед боем

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Российский боксер Дмитрий Кудряшев и его соперник Евгений Романов прошли процедуру взвешивания перед боем 21 мая. Как отметил Кудряшов, впервые за карьеру ему не пришлось сбрасывать вес.

«Я вообще в порядке и чувствую себя, улыбаюсь, и в хорошем настроении. Обычно такого на взвешивании не бывает», — рассказал 20 мая спортсмен телеканалу РЕН ТВ.

Перед боем Кудряшова и Романова многие спортсмены и эксперты дают разные прогнозы на исход поединка. Президент Fight Nights Gobal Камил Гаджиев в четверг выразил мнение, что победителем станет Романов.

«Если Дима сможет решить свои вопросы быстро и в начале, то у него есть шанс, если бой уйдет уже туда дальше, за экватор, то я считаю, что Романов очевидный фаворит», — отметил Гаджиев.

16 мая своими ожиданиями от поединка между Кудряшовым и Романовым поделилась российский боец смешанных единоборств Юлия Березикова. Спортсменка призналась, что болеет за обоих бойцов.

Боксерский турнир GAZFIGHT состоится 21 мая в баскетбольном центре «Химки». В рамках мероприятия пройдет первый в мире поединок в весовой категории Bridgerweight (от 90,7 кг до 101,6 кг). Кудряшов и Романов сразятся за серебряный пояс WBC.

Прямую трансляцию будет вести телеканал РЕН ТВ. Она начнется 21 мая в 23:00 мск.

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