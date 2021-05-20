Напавшего на полицейского в Москве 23 января приговорили к четырем годам колонии

Тверской районный суд Москвы 20 мая приговорил к четырем годам колонии участника несанкционированной акции 23 января в столице Евгения Есенова, напавшего в ходе незаконного мероприятия на полицейского.

Есенов будет отбывать срок наказания в исправительной колонии общего режима. Государственный обвинитель просил для обвиняемого пять лет колонии.

Есенова задержали за наезд на полицейского. Его автомобиль, в котором также находились активистки Pussy Riot, пытался уехать от правоохранителей и в итоге протаранил бампером сержанта полиции в Большом Афанасьевском переулке. Силовик повредил ногу.

23 и 31 января, а также 2 февраля в крупных российских городах прошли несогласованные акции. В социальных сетях тогда активно распространялись призывы к несовершеннолетним принять в них участие. МВД призывало граждан отказаться от участия в незаконных мероприятиях из-за коронавируса.