Акция протеста началась у здания правительства Армении

У здания правительства Армении в среду, 20 мая, проходит акция протеста оппозиции, которая недовольна готовностью исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна подписать документ о границе с Азербайджаном.

Как передает портал News.am, собравшиеся требуют публикации всех пунктов данного документа. Также подчеркивается, что у входа в Дом правительства в Ереване много сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в этот день Пашинян в ходе заседания кабмина Армении рассказал, что по итогам трехсторонних переговоров с участием России и Азербайджана решил подписать новый документ. Он подчеркнул, что уточнение и в конечном итоге демаркация армяно-азербайджанской границы соответствует интересам как Еревана, так и Баку и является гарантией безопасности республики.

13 мая Ереван обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам Пашиняна, армия Азербайджана пересекла государственную границу, пройдя вглубь Армении на 3,5 км, и пытается окружить озеро Севлич.

Согласно трехстороннему соглашению, через этот регион должна проходить дорога, связывающая Баку с Нахичеванским эксклавом и Турцией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил, что готов проложить транспортный коридор даже силой.

На следующий день Ереван обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности, а Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи из-за ситуации в Сюникской области.

17 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны оказать содействие Армении и Азербайджану в проведении работ по демаркации границы. В тот же день стало известно, что Баку и Ереван ведут переговоры по вопросу уточнения границы между странами. Как сообщал Алиев, на границе не было никаких столкновений.

На следующий день президент Азербайджана в телефонном разговоре с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном рассказал, что в Баку согласились с необходимостью проведения переговоров по делимитации границы с Арменией. В свою очередь, Салливан выразил обеспокоенность напряженностью на границе и указал на необходимость конструктивных обсуждений между сторонами по демаркации.