Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Число просмотров трансляции первого дня марафона «Новое знание» превысило 5 млн
Мир
В Греции число случаев коронавируса превысило 385 тыс.
Общество
В России перехватили шедшую в ЕС крупнейшую партию героина
Общество
Ученые не выявили у беременных нежелательные реакции на «Спутник V»
Общество
Напавшего на полицейского в Москве 23 января приговорили к четырем годам колонии
Общество
Чернышенко обсудит планы по увеличению турпотока на Камчатку с властями региона
Спорт
Боксер Кудряшов впервые в карьере не стал сгонять вес перед боем
Мир
Посольство РФ подтвердило похищение россиянина пиратами у берегов Ганы
Мир
Акция протеста началась у здания правительства Армении

Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Армении

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 мая провел телефонные переговоры с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном. В ходе диалога главы ведомств обсудили обстановку в регионе и районах выполнения задач миротворцами.

Территория помыслов: какое будущее Азербайджан задумал для Карабаха
И почему от восстановления территорий может выиграть и Армения

«Обсуждены актуальные темы двустороннего сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе», — сообщили в Минобороны РФ.

19 мая президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Стороны подтвердили общий настрой на урегулирование конфликта исключительно политико-дипломатическими методами.

Отмечается, что российская сторона продолжит посреднические усилия и оказание консультативного содействия, направленного на достижение между Азербайджаном и Арменией договоренности о запуске процесса делимитации и демаркации государственной границы.

13 мая Армения обвинила Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам и.о. армянского премьера Никола Пашиняна, азербайджанская армия пересекла государственную границу, пройдя вглубь на 3,5 км, и пыталась окружить озеро Севлич.

Согласно трехстороннему соглашению, через этот регион должна проходить дорога, связывающая Баку с Нахичеванским эксклавом и Турцией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил, что готов проложить транспортный коридор даже силой.

Конфликт в Нагорном Карабахе завершился 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021