Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Армении

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 мая провел телефонные переговоры с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном. В ходе диалога главы ведомств обсудили обстановку в регионе и районах выполнения задач миротворцами.

«Обсуждены актуальные темы двустороннего сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе», — сообщили в Минобороны РФ.

19 мая президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Стороны подтвердили общий настрой на урегулирование конфликта исключительно политико-дипломатическими методами.

Отмечается, что российская сторона продолжит посреднические усилия и оказание консультативного содействия, направленного на достижение между Азербайджаном и Арменией договоренности о запуске процесса делимитации и демаркации государственной границы.

13 мая Армения обвинила Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам и.о. армянского премьера Никола Пашиняна, азербайджанская армия пересекла государственную границу, пройдя вглубь на 3,5 км, и пыталась окружить озеро Севлич.

Согласно трехстороннему соглашению, через этот регион должна проходить дорога, связывающая Баку с Нахичеванским эксклавом и Турцией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил, что готов проложить транспортный коридор даже силой.

Конфликт в Нагорном Карабахе завершился 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.