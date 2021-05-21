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Число незаконно торгующих алкоголем объектов в Москве снизилось на 60% за пять лет

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Власти Москвы сообщили о снижении объема незаконного оборота алкоголя за минувшие пять лет. Об этом рассказал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

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Он подчеркнул, что в городе проводится множество мероприятий по борьбе с нелегальной торговлей спиртными напитками.

«За последние пять лет число жалоб о нарушениях уменьшилось в два раза — с 591 в 2016 году до 295 в 2020-м. За этот период на 60% сократилось количество объектов с нарушениями, а количество изъятой незаконно реализуемой продукции снизилось почти на 30%», — отметил Немерюк.

По его словам, также уменьшилось число объектов, в которых были выявлены нарушения торговли алкоголем. Москвичи же, как добавил Немерюк, стали реже жаловаться на проблему незаконной продажи спиртного. Кроме того, глава департамента торговли и услуг отметил снижение уровня смертности из-за употребления некачественного алкоголя на 53%.

Он указал, что в настоящее время организации, которые незаконно торгуют алкогольными напитками, могут получить штраф в размере 3 млн рублей, а индивидуальные предприниматели должны будут заплатить за данное нарушение 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве также проходит работа по развитию торговли в различных районах столицы, в том числе по программе «Мой район». Сегодня в столице работает 45 круглогодичных ярмарок. К концу года откроется еще около 20.

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