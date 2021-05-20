Началась экспедиция по реке Томь на струге конструкции XVII века
Из Томска стартовало путешествие по маршруту первой академической экспедиции Даниила Готлиба Мессершмидта 1721 года. За 10 дней восьми участникам предстоит пройти вверх по течению Томи около 500 км.
В этом году Кузбасс отмечает 300-летие с момента официального открытия залежей угля. В честь этого музей-заповедник «Томская Писаница» и медиахолдинг «Кузбасс» организовали экспедицию из Томска до Новокузнецка на струге «Орел», воссозданном по образцу начала XVII века. Рядом будет следовать катер МЧС с врачом на борту.
Как отмечает РИА «Томск», плавание под руководством Мессершмидта длилось около трех месяцев.
Напомним, в Коми пройдет экспедиция по утраченным водно-волоковым путям. Часть маршрута по Печоре посвятят памяти о путешественнике, краеведе Владимире Королеве. Историки отмечают, что в 2021 году исполняется 30 лет водно-волоковой экспедиции «По восточным городам Биармии», которая проходила под руководством Королева. Реконструкторы планируют в августе отправиться в экспедицию на ладье «Варыш».