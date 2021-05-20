Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Число просмотров трансляции первого дня марафона «Новое знание» превысило 5 млн
Мир
В Греции число случаев коронавируса превысило 385 тыс.
Общество
В России перехватили шедшую в ЕС крупнейшую партию героина
Общество
Ученые не выявили у беременных нежелательные реакции на «Спутник V»
Общество
Напавшего на полицейского в Москве 23 января приговорили к четырем годам колонии
Общество
Чернышенко обсудит планы по увеличению турпотока на Камчатку с властями региона
Спорт
Боксер Кудряшов впервые в карьере не стал сгонять вес перед боем
Мир
Посольство РФ подтвердило похищение россиянина пиратами у берегов Ганы
Мир
Акция протеста началась у здания правительства Армении

Началась экспедиция по реке Томь на струге конструкции XVII века

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из Томска стартовало путешествие по маршруту первой академической экспедиции Даниила Готлиба Мессершмидта 1721 года. За 10 дней восьми участникам предстоит пройти вверх по течению Томи около 500 км.

В этом году Кузбасс отмечает 300-летие с момента официального открытия залежей угля. В честь этого музей-заповедник «Томская Писаница» и медиахолдинг «Кузбасс» организовали экспедицию из Томска до Новокузнецка на струге «Орел», воссозданном по образцу начала XVII века. Рядом будет следовать катер МЧС с врачом на борту.

Как отмечает РИА «Томск», плавание под руководством Мессершмидта длилось около трех месяцев.

Напомним, в Коми пройдет экспедиция по утраченным водно-волоковым путям. Часть маршрута по Печоре посвятят памяти о путешественнике, краеведе Владимире Королеве. Историки отмечают, что в 2021 году исполняется 30 лет водно-волоковой экспедиции «По восточным городам Биармии», которая проходила под руководством Королева. Реконструкторы планируют в августе отправиться в экспедицию на ладье «Варыш».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021