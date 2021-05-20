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Azur Air назвала дату возобновления регулярных рейсов в Мексику

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Авиакомпания Azur Air с 29 мая возобновит прямые регулярные рейсы в мексиканский Канкун. Об этом в четверг, 20 мая, рассказала пресс-секретарь авиакомпании Дарья Раздобудкина.

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«Вылеты на мексиканский курорт запланированы из Москвы с частотой два раза в неделю по средам и субботам», — цитирует ее ТАСС.

По словам Раздобудкиной, авиакомпания работала по данному маршруту до начала пандемии коронавируса.

Как сообщалось ранее в мае, Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Решение об этом было принято с учетом эпидемиологической обстановки в отдельных странах.

Рейсы Москва–Рейкьявик и Москва–Валлетта будут выполняться по два раза в неделю. Из Москвы в Канкун, Лиссабон и Джидду самолеты будут отправляться по три раза в неделю. По одному разу в неделю пассажиры смогут летать по направлениям Грозный–Джидда и Махачкала–Джидда.

Россия ограничила авиасообщение с рядом стран в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19. Инфекция стала распространяться в конце декабря позапрошлого года. Очагом стал китайский город Ухань.

Однако постепенно ограничения с рядом стран снимались. Некоторые государства приняли решение о допуске туристов только в случае подтверждения их вакцинации.

В частности, в феврале Россия на взаимной основе возобновила регулярное авиасообщение с Грецией. С 14 мая страна отменила ограничения на въезд россиян, им не требуется проходить карантин при наличии вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

В апреле президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх и РФ.

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