Калужский завод «ПСМА Рус» начал выпуск дизельных двигателей

На калужском заводе «ПСМА Рус», который принадлежит альянсу Stellantis и компании Mitsubishi, началась серийная сборка дизельных двигателей объемом 1,6 л. Об этом 20 мая сообщает «Авторевю».

Четырехцилиндровый двигатель семейства DV6 развивает 90 л.с. В России эти моторы будут устанавливать на все выпускаемые в Калуге модели альянса Stellantis — это седаны Peugeot 408 и Citroen С4, «каблучки» Citroen Berlingo, Peugeot Partner и Opel Combo, а также фургоны и микроавтобусы Citroen Jumpy SpaceTourer, Peugeot Expert/Traveller и Opel Zafira Life/Vivaro.

Отмечается, что до сих пор такие моторы поставляли на калужский завод из Франции.

21 апреля сообщалось, что импорт легковых автомобилей в Россию по итогам первых двух месяцев 2021 года вырос на 54,9%, до 41,8 тыс. машин.

За отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на $1 млрд 62,5 млн. При этом в феврале было импортировано 23,9 тыс. машин (+33,7% к январю) на $632,5 млн.