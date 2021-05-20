Появились кадры с отколовшимся от Антарктиды айсбергом

В Сети появилось видео со спутника, на котором можно увидеть крупнейший в мире айсберг А-76, который откололся от Антарктиды.

На кадрах, предоставленных Европейским космическим агентством (ЕКА) и опубликованных 20 мая агентством AFP в YouTube, запечатлена откалывающаяся льдина площадью примерно 4320 кв. км (170 км в длину и 25 км в ширину). Размер айсберга превышает площадь испанского острова Мальорка.

Айсберг откололся от Антарктиды накануне. Сообщалось, что его обнаружила Британская антарктическая служба. Данные также подтвердил Национальный ледовый центр США с использованием изображений миссии Copernicus Sentinel – 1.

19 апреля в Тихом океане растаял самый большой айсберг в истории человечества — А-68. На момент его откола от Антарктиды четыре года назад его площадь составляла 6 тыс. кв. км, что в 2,5 раза больше площади Москвы. Также в тот момент масса А-68 приравнивалась к 1 трлн т. При этом он начал разрушаться в апреле 2020 года.

Тогда айсберг лишился куска площадью 175 кв. км, что могло стать свидетельством начала его гибели.