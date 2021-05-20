Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Число просмотров трансляции первого дня марафона «Новое знание» превысило 5 млн
Мир
В Греции число случаев коронавируса превысило 385 тыс.
Общество
В России перехватили шедшую в ЕС крупнейшую партию героина
Общество
Ученые не выявили у беременных нежелательные реакции на «Спутник V»
Общество
Напавшего на полицейского в Москве 23 января приговорили к четырем годам колонии
Общество
Чернышенко обсудит планы по увеличению турпотока на Камчатку с властями региона
Спорт
Боксер Кудряшов впервые в карьере не стал сгонять вес перед боем
Мир
Посольство РФ подтвердило похищение россиянина пиратами у берегов Ганы
Мир
Акция протеста началась у здания правительства Армении

Появились кадры с отколовшимся от Антарктиды айсбергом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появилось видео со спутника, на котором можно увидеть крупнейший в мире айсберг А-76, который откололся от Антарктиды.

На кадрах, предоставленных Европейским космическим агентством (ЕКА) и опубликованных 20 мая агентством AFP в YouTube, запечатлена откалывающаяся льдина площадью примерно 4320 кв. км (170 км в длину и 25 км в ширину). Размер айсберга превышает площадь испанского острова Мальорка.

Айсберг откололся от Антарктиды накануне. Сообщалось, что его обнаружила Британская антарктическая служба. Данные также подтвердил Национальный ледовый центр США с использованием изображений миссии Copernicus Sentinel – 1.

19 апреля в Тихом океане растаял самый большой айсберг в истории человечества — А-68. На момент его откола от Антарктиды четыре года назад его площадь составляла 6 тыс. кв. км, что в 2,5 раза больше площади Москвы. Также в тот момент масса А-68 приравнивалась к 1 трлн т. При этом он начал разрушаться в апреле 2020 года.

Тогда айсберг лишился куска площадью 175 кв. км, что могло стать свидетельством начала его гибели.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021