Лавров встретился с министром иностранных дел Исландии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в четверг, 20 мая, рабочий ланч с исландским коллегой Гудлейгуром Тором Тордарсоном, передает «РИА Новости».

Главы внешнеполитических ведомств двух государств встретились около национальных флагов. Они сделали протокольные фото, после чего проследовали в зал ресторана на террасе концертного зала Харпа, предает RT.

Позднее пройдет встреча российского министра с президентом Исландии Гвюдни Йоуханнессоном.

Ранее в этот же день министр иностранных дел РФ второй раз за сутки пообщался с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Первая встреча главы МИД РФ и госсекретаря США завершилась в Рейкьявике в ночь на четверг, передает НСН. Она продолжалась почти два часа.