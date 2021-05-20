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Лавров встретился с министром иностранных дел Исландии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в четверг, 20 мая, рабочий ланч с исландским коллегой Гудлейгуром Тором Тордарсоном, передает «РИА Новости».

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Главы внешнеполитических ведомств двух государств встретились около национальных флагов. Они сделали протокольные фото, после чего проследовали в зал ресторана на террасе концертного зала Харпа, предает RT.

Позднее пройдет встреча российского министра с президентом Исландии Гвюдни Йоуханнессоном.

Ранее в этот же день министр иностранных дел РФ второй раз за сутки пообщался с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Первая встреча главы МИД РФ и госсекретаря США завершилась в Рейкьявике в ночь на четверг, передает НСН. Она продолжалась почти два часа.

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