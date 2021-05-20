Эндокринолог развеяла миф о влиянии сладкого на хорошее настроение

Кремлевский эндокринолог Егана Королева в беседе с «Ридусом» в четверг, 20 мая, развеяла популярный миф о том, что сладости способствуют улучшению настроения.

По ее словам, употребление сладостей способствует увеличению количества эндорфинов — гормонов счастья, однако после резкого прилива сил происходит такой же резкий спад. Королева пояснила, что молекулы сахара стремительно выводят из организма магний, а это лишь способствует еще более плохому настроению.

Врач отметила, что магний легко выводится из организма при каждом стрессе.

«Даже любой небольшой стресс в течение дня, а у нас их очень много, способен вывести суточную норму магния из организма, а сладкое еще больше способствует этому», — пояснила Королева.

Она добавила, что магний отвечает за стрессоустойчивость, хороший сон, а также в целом является поддержкой нервной системы.

Медик напомнила, что в сутки с пищей в организм должно поступать не больше 25 г сахара — это шесть чайных ложек. Это количество должно быть не более 10% от всего суммарного энергопотребления за весь день. Всё, что человек ест сверх этой нормы, откладывается в организме и негативно сказывается на здоровье, пишет сайт 360tv.ru.

В конце апреля врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как потреблять меньше сладкого с максимальным удовольствием. В частности, медик посоветовала заменить лакомства искусственного происхождения на натуральные, такие как мармелад, пастила, зефир и джемы.