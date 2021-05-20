В «Газпроме» заявили о беспрецедентно низких запасах газа в Евросоюзе

В Евросоюзе (ЕС) сохраняется низкий уровень запасов топлива в подземных хранилищах (ПХГ). Об этом 20 мая заявила на пресс-конференции заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова.

«Сегодня всем очевидно, что повторение прошлогодней ситуации крайне маловероятно и на смену переизбытка в хранилищах газа пришла острая необходимость оперативного пополнения запасов», — приводит ТАСС слова Бурмистровой.

Она рассказала, что европейские страны никак не могут сократить значительное отставание в объемах закачки газа в подземные хранилища Европы, которые опустели после холодной зимы.

Также Бурмистрова опровергла информацию об искусственном поддержании высоких цен в Европе при помощи ограничения поставок российского газа через территорию Украины.

Ранее в апреле сообщалось, что добыча природного газа в странах ЕС в минувшем году снизилась почти на 22,9%. В отчете Еврокомиссии о газовом рынке региона уточняется, что в 2020 году объем добычи составил 54 млрд куб м.

5 апреля в «Газпроме» сообщили, что за осень и зиму 2020–2021 годов Европа потратила рекордный за последние 10 лет объем газа — 65,6 млрд куб. м.

Отмечается, что после завершения зимнего сезона в подземных хранилищах газа (ПХГ) в Европе осталось только 29% запаса газа. В Германии и Австрии — 26%, а во Франции — 17%. Как добавили в «Газпроме», чтобы восстановить запасы, Европе необходимо закачать почти на 60% газа больше, чем в прошлом году.