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Минкульт Украины внес в черный список еще трех российских актеров

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Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список трех российских актеров, сообщила в четверг, 20 мая, пресс-служба ведомства.

«В министерство культуры и информационной политики 11 мая поступило письмо от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Копылова Игоря Сергеевича, Петренко Игоря Петровича и Мироновой Марии Андреевны. Соответствующим приказом министерства от 19 мая 2021 года Копылов, Петренко и Миронова были включены в перечень», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского министерства.

По состоянию на 20 мая, в данном списке находятся 192 артиста. Им запрещен въезд на украинскую территорию.

Ранее, 29 апреля, ведомство внесло российского рэп-исполнителя Моргенштерна (Алишера Валеева) в данный перечень лиц. Сам рэпер в тот же день отреагировал на данное сообщение, заявив, что любит Украину.

12 апреля в список украинского министерства внесли грузинского музыкального продюсера Брендона Стоуна (Бесариона Шпетишвили). Он известен как автор песен для немецких, грузинских, украинских и российских артистов. В феврале список пополнили музыканты из российского коллектива «Хор Турецкого». Так, в нем оказались Борис Горячев и Евгений Кульмис.

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