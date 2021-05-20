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Евросовет рекомендовал разрешить въезд в ЕС привитых от COVID туристов

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Европейский совет обнародовал принятое накануне решение, рекомендовав разрешить въезд иностранцам на территорию сообщества при получении прививки от коронавируса, одобренной Европейским агентством лекарственных средств (EМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в заявлении совета, опубликованном в четверг, 20 мая.

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«В том случае если государства — члены ЕС принимают подтверждение вакцинации для отмены таких ограничений, как тестирование или карантин, они в принципе должны снять такие ограничения для приезжающих из третьих стран при условии вакцинации одобренным ЕМА препаратом или препаратом из списка ВОЗ для использования в экстренных случаях за две недели до прибытия», — сообщается в документе.

Согласно заявлению, страны — члены Евросоюза будут иметь возможность принимать сертификаты о вакцинации граждан государств, не входящих в сообщество.

«Цифровой зеленый сертификат после утверждения обеспечит основу для обработки сертификатов о вакцинации третьих стран, эквивалентных европейским цифровым зеленым сертификатам. До тех пор государства-члены должны иметь возможность принимать сертификаты третьих стран, содержащие по крайней мере минимальный набор данных, в соответствии с национальным законодательством и с учетом необходимости проверки подлинности, действительности и целостности сертификата», — добавили в совете.

Отмечается, что заявление Совета ЕС не является обязательным для исполнения и окончательное решение будет приниматься на уровне руководства каждой из стран, входящих в сообщество.

В настоящее момент EMA одобрены вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca и китайская вакцина Sinoph. Российские вакцины в число одобренных не входят.

Ранее в этот день Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что страны Европы могут открыть границы для российских туристов уже летом. Если решение будет положительным, то при въезде в ЕС непривитым россиянам необходимо будет иметь отрицательный результат теста на COVID-19. Кроме того, в соответствии с правилами ряда стран туристов могут по прибытии обязать пройти еще один тест.

В феврале стало известно, что регулятор ЕС завершил научное консультирование по препарату «Спутник V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию в Евросоюзе, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Однако до сих пор никакого решения не принято.

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