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Агроном рассказал об отличиях российских ягод от иностранных

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Главный агроном Тимирязевской академии Владимир Викулов в четверг, 20 мая, рассказал о том, в чем различия отечественных и иностранных ягод.

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«Если мы говорим о выращенных ягодах, то чем ближе к нам производитель, тем качественнее ягода. Одно дело — в Голландии в теплицах, другое — в Подмосковье на грядках», — уточнил эксперт в беседе со телеканалом «Звезда».

Он также отметил, что представленные на российском рынке отечественные сорта ягод отличаются более яркими вкусовыми качествами.

«Во-первых, традиционно сорта наши вкуснее. Потому что наиболее вкусные сорта менее транспортабельные. Время от сбора до потребления должно быть сокращено. Из Голландии эти нежные десертные сорта не повезут. Для потребления важны в первую очередь вкусовые качества», — заключил Викулов.

В феврале сообщалось, что сотрудники Россельхознадзора в ходе карантинного фитосанитарного контроля выявили в свежей малине из Мексики западный цветочный трипс. Зараженная ягода в соответствии с российским законодательством была уничтожена.

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