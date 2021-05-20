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Минпромторг РФ признали потерпевшей стороной по делу замглавы департамента

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Минпромторг РФ признали потерпевшей стороной по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в отношении заместителя руководителя департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Ольги Покидышевой и экс-главы этого департамента Ольги Колотиловой. Об этом в четверг, 20 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«В соответствии с постановлением следствия Минпромторг России признан потерпевшей стороной по возбужденному уголовному делу», — отметили в министерстве.

Уточняется, что ведомство сотрудничает со следствием и предоставляет необходимые документы. Правоохранители установят обстоятельства и подробности дела.

Ранее в этот же день стало известно о задержании Покидышевой и Колотиловой по обвинению в крупном мошенничестве. Следователи уже направили в суд ходатайство об избрании задержанным меры пресечения.

В конце марта были задержаны два сотрудника ведомства по подозрению во взяточничестве. Речь идет о специалистах отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники министерства Андрее Бандурове и Сослане Гериеве.

Обвиняемые были арестованы на два месяца — до 26 мая.

После этого в Минпромторге отметили, что ведомство всегда содействует следственным органам и предоставляет необходимую для установления истины информацию.

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