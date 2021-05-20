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Зеленский не включил русских в перечень закона о коренных народах Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский не включил русских в перечень, отраженный в проекте «О коренных народах Украины». Законопроект в четверг, 20 мая, направлен на рассмотрение комитета Верховной рады страны.

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Согласно тексту документа, коренной народ Украины представляет собой автохтонную этническую общность, сформировавшуюся на территории страны и являющуюся носителем самобытного языка и культуры. Данная общность имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы и осознает себя коренным народом Украины.

При этом она представляет собой этническое меньшинство в составе населения страны и не имеет собственного государственного образования за ее пределами. В законопроекте отдельно прописаны коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма. В частности, там указаны крымские татары, караимы и крымчаки.

Законопроект предполагает, что коренные народы Украины имеют право на самоопределение на территории страны, могут устанавливать свой политический статус в рамках украинской конституции и законов. Кроме того, они имеют право укреплять свои социальные и культурные институты, участвуя при этом в экономической, социальной и культурной жизни.

Документ гарантирует им права создавать свои учебные заведения, обучаться на языке соответствующего коренного народа и создавать свои СМИ. Государство, в свою очередь, обязуется гарантировать защиту коренных народов актов геноцида или любого коллективного принуждения или насилия.

Соответствующий законопроект, определяющий права коренных народов в стране, Зеленский внес в Верховную раду 18 мая. При этом украинский лидер выразил надежду на скорейшее рассмотрение законопроекта парламентом государства. Зеленский подчеркнул, что принятие документа откладывалось на протяжении нескольких десятилетий, однако в настоящее время закон необходим.

20 мая украинский лидер заявил, что Украине необходимо защищать национальные меньшинства, чтобы не допустить повторения ситуации с Донбассом и Крымом. Он отметил, что нацменьшинства должны чувствовать заботу и поддержку со стороны государства.

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