МИД РФ назвал критерий для включения в список недружественных стран

Отношение к российскому мемориальному наследию за рубежом может стать критерием для включения государства в список недружественных России стран. Об этом в четверг, 20 мая, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на заседании российского оргкомитета «Победа».

«Разработка конкретных мер реагирования на обозначенные низкопробные выходки зарубежных стран осуществляется в межведомственном формате в рамках Совета безопасности РФ. Считаем возможным рассмотреть отношение иностранных государств к российскому мемориальному наследию и исторической памяти в качестве одного из критериев для их включения в перечень недружественных стран, к которым применяются меры воздействия и противодействия, предусмотренные законодательством», — заявил Богданов.

По его словам, в последнее время наблюдается рост числа актов вандализма в отношении советских воинских памятников за рубежом.

«Память о советском воине-освободителе пытаются искоренить из сознания рядовых европейцев с самых малых лет и дома, и в школе. Им рассказывают искаженную историю Второй мировой войны со следами отбеливания там, где стоило бы постыдиться. Следствием является постоянно растущее число актов вандализма в отношении советских мемориалов за рубежом», — рассказал замминистра иностранных дел РФ.

Богданов добавил, что соглашения о содержании зарубежных захоронений советских воинов времен Второй мировой войны в настоящее время мало кем ответственно соблюдаются.

«РФ имеет 15 двусторонних договоров в области содержания воинских захоронений и одно многостороннее соглашение, действующее на пространстве СНГ. При этом приходится констатировать, что в настоящее время мало кого из партнеров можно рассматривать в качестве ответственного контрагента. Многие из них под различного рода предлогами уклоняются от выполнения принятых на себя обязательств», — заключил Богданов.

Правительство утвердило перечень недружественных России стран 14 мая. Туда попали только два государства — Чехия и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день отметил, что небольшое число стран в этом перечне говорит о готовности Москвы к диалогу.

В Евросоюзе, в свою очередь, посчитали необоснованными обвинения Москвы в недружественных действиях и призвали российскую сторону пересмотреть данное решение.

По словам главы МИД Чехии Якуба Кулганека, решение Москвы о внесении Чехии в список недружественных стран является дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с чешской стороной, но и со всем ЕС и его союзниками.