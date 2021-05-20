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Юрист предупредил о штрафах за пикник с разведением костра

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Российский эколог, юрист Артем Алексеев в беседе с корреспондентом телеканала «Звезда» в четверг, 20 мая, рассказал о штрафах за пикники с разведением костров в запрещенных местах.

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По словам специалиста, пикники с разведением костра, в принципе, запрещены во всех парках, включая городские, у которых нет статуса особо охраняемых природных территорий, дендрологических парков и так далее.

«Разведение огня запрещено, в принципе, в любых местах общего пользования», — подчеркнул юрист.

Он отметил, что город должен создавать места для пикников, возможно, даже на платной основе, чтобы люди не мусорили, не разводили огонь и не создавали неудобств для других.

Алексеев добавил, что если в городском парке установлены специальные мангалы, в них можно разводить огонь и жарить шашлыки, но без них разведение огня будет расцениваться как нарушение.

В конце апреля дачникам напомнили о штрафах за разведение огня возле домов. В частности, для того чтобы пожарить шашлыки без нарушений требований пожарной безопасности, нужно оборудовать специальное место для мангала или барбекю не ближе 5 м от построек. Согласно новым нормативам для разведения открытого костра до ближайшего строения должно быть расстояние не менее 50 м.

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