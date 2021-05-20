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Политолог оценил идею Зеленского о проведении референдума по Донбассу

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Научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин заявил, что идея президента Украины Владимира Зеленского, согласно которой вопрос урегулирования в Донбассе может быть вынесен на всеукраинский референдум, неконструктивна.

Он пояснил, что это предложение украинского лидера разрушает формат переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

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«То, что Зеленский хоронит минский переговорный процесс, нормандскую группу, — это понятно. Вместе с этим непонятным становится, что это за подпольные планы, которые Киев в одностороннем порядке вырабатывает сам по себе, не согласовывая ни с кем. То они выступают за включение новых акторов в переговорный процесс, то формат не нравится», — подчеркнул Бредихин в беседе с RT в четверг, 20 мая.

Ранее в этот день в ходе пресс-конференции Зеленский упомянул о планах властей представить на рассмотрение общества референдум по разрешению ситуации в Донбассе. Кроме того, он также отметил, что конфликт в Донбассе можно сравнить с шахматной партией, где Киев играет белыми и сразу без половины фигур.

В свою очередь, специалист Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил «Известиям», что данная идея украинского лидера является бесперспективной для восстановления мира в регионе. Эксперт отметил, что подобный референдум даст Киеву более весомый аргумент для отказа от Минских соглашений.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.

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