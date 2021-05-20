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Боксер Кудряшов рассказал о самочувствии перед боем с Романовым

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Российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал о своем самочувствии перед боем с Евгением Романовым. Об этом в четверг, 20 мая, сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Накануне встречи с оппонентом Кудряшов взвесился и прошел медобследование. По словам боксера, благодаря новой весовой категории Bridgerweight, в которой будут выступать спортсмены, ему впервые за время карьеры не пришлось следить за весом.

«Никаких весогонок, ничего не было. Просто тренировался в нормальном режиме. Впервые за 15 лет. Ни разу еще не было такого, чтобы я не придерживал вес. Это как глоток свежего воздуха. И в ринге организм будет чувствовать себя по-другому», — отметил он.

Кудряшов рассказал, что раньше он был вынужден постоянно следить за весом и поддерживать его, что отражалось на состоянии организма.

«Это ослабляет, это 100%. Есть и заключения ученых, всякого рода спортивных тренеров на этот счет. Недаром же ввели новый вес. Большая потеря веса в короткие сроки — не есть хорошо», — подчеркнул спортсмен.

Он также добавил, что находится в приподнятом настроении, чего обычно не бывало на взвешивании.

«Я сейчас в порядке, чувствую себя прекрасно, улыбаюсь. Обычно такого на взвешивании не бывает. Вокруг ребята грустные, а я веселый», — поделился боксер.

На церемонии взвешивания Кудряшова и Романова присутствовал музыкант Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, промоушен которого организует турнир.

Боксерский турнир GAZFIGHT состоится 21 мая в баскетбольном центре «Химки». В рамках мероприятия пройдет первый в мире поединок в весовой категории Bridgerweight (от 90,7 кг до 101,6 кг). Кудряшов и Романов сразятся за серебряный пояс WBC.

Прямую трансляцию будет вести телеканал РЕН ТВ. Она начнется 21 мая в 23:00 мск.

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