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Участники акции «Сад памяти» в память о погибших в войне высадят 27 млн деревьев

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Участники акции «Сад памяти» уже высадили 25 млн деревьев. К проекту присоединилось 78 субъектов РФ, а также 39 стран, сообщает телеканал «Известия». До финала акции осталось чуть больше месяца. К 22 июня в память о погибших в войне высадят 27 млн деревьев. В финале акции деревья высадят у стен Брестской крепости. «Сад памяти» проводится уже во второй раз. Однако в этом году проект запускается еще и в новом формате #СадПамятиВшколе. Согласно ему, выпускники высадят деревья в рамках последних звонков.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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