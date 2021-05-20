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Зеленский пообещал провести референдум по урегулированию в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что урегулирование ситуации на востоке страны возможно через проведение всеукраинского референдума.

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«Относительно государственного референдума, я считаю на сегодня, что это должен быть самый главный вопрос, который у нас сегодня есть, я считаю, что это ситуация в Донбассе», — сказал он на пресс-конференции в четверг, 20 мая.

По словам Зеленского, у Киева есть «несколько планов» по прекращению войны, которые впоследствии представят на рассмотрение общества, пишет «Газета.ру».

Также украинский лидер отметил, что конфликт в Донбассе можно сравнить с шахматной партией, где Киев играет белыми и сразу без половины фигур. Вместе с тем Зеленский заявил, что у него есть четкое видение необходимых мер по урегулированию конфликта и на выбранном им пути он «ничего не боится».

Помимо этого, Зеленский указал на необходимость прямого разговора с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта в Донбассе параллельно с переговорами в режиме «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия и Франция).

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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