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Путин поддержал идею присвоить 11 городам звание «Город трудовой доблести»

В ОНФ оценили инициативу о присвоении звания «Город трудовой доблести»

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Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева заявила «Известиям», что приветствует инициативу о присвоении звания «Город трудовой доблести».

Ранее, 20 мая, президент России Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» присвоить 11 городам звание «Город трудовой доблести». В список населенных пунктов вошли Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральский и Комсомольск-на-Амуре.

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«Инициативу сделать звание городов трудовой доблести я очень приветствую, потому что без тыла не было бы никогда победы. И тот вклад, который внесли труженики тыла из конкретных городов трудно переоценить. Я приветствую, что таких городов, получивших звание, становится больше. Это стимул не только для самих городов, но и всех, кто причастен к сохранению истории Великой Отечественной войны», — сказала Цунаева.

Она отметила важность того, что к выдвижению городов была привлечена общественность.

Цунаева выделила такие города, как Барнаул, Красноярск, Рыбинск и Тюмень, которые она посещала по работе в «Поисковом движении России».

«Там живут мои коллеги-поисковики, и я представляю, как они радуются этому событию. Хотя мы занимаемся темой Великой Отечественной войны, но наши ребята-поисковики из этих городов сохраняют память и о тружениках тыла», — заключила сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

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