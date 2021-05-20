В ОНФ оценили инициативу о присвоении звания «Город трудовой доблести»

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева заявила «Известиям», что приветствует инициативу о присвоении звания «Город трудовой доблести».

Ранее, 20 мая, президент России Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» присвоить 11 городам звание «Город трудовой доблести». В список населенных пунктов вошли Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральский и Комсомольск-на-Амуре.

«Инициативу сделать звание городов трудовой доблести я очень приветствую, потому что без тыла не было бы никогда победы. И тот вклад, который внесли труженики тыла из конкретных городов трудно переоценить. Я приветствую, что таких городов, получивших звание, становится больше. Это стимул не только для самих городов, но и всех, кто причастен к сохранению истории Великой Отечественной войны», — сказала Цунаева.

Она отметила важность того, что к выдвижению городов была привлечена общественность.

Цунаева выделила такие города, как Барнаул, Красноярск, Рыбинск и Тюмень, которые она посещала по работе в «Поисковом движении России».

«Там живут мои коллеги-поисковики, и я представляю, как они радуются этому событию. Хотя мы занимаемся темой Великой Отечественной войны, но наши ребята-поисковики из этих городов сохраняют память и о тружениках тыла», — заключила сопредседатель Центрального штаба ОНФ.