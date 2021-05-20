Украинский Boeing совершил аварийную посадку в Одессе

Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который выполнял рейс Стамбул–Киев, совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы, сообщает издание «Думская» в четверг, 20 мая.

«Экипаж Boeing 737 с регистрационным номером UR-PSM задействовал аварийную сигнализацию автоответчика с кодом 7700, которая говорит об аварии или другой нештатной ситуации на борту», — сказано в сообщении издания в Telegram.

По данным издания, в одном из двигателей самолета произошло резкое падение давления масла, в аэропорту объявлена тревога. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее, 11 мая, украинский самолет Boeing-737 не смог приземлиться в Тель-Авиве из-за работы систем противовоздушной обороны. Самолет, который летел из Киева в Тель-Авив, ушел на посадку на Кипр.