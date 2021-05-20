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Невролог назвал круги под глазами симптомом опасных заболеваний

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Невролог Павел Хорошев в четверг, 20 мая, рассказал, симптомами каких опасных процессов в организме могут быть темные круги под глазами.

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«Вообще темные круги под глазами — это очень грозный, если не страшный, симптом. Свидетельствует прежде всего о повышении внутрибрюшного давления. Об этом, к сожалению, мало кто знает», — указал он в беседе с корреспондентом телеканала «Звезда».

Невролог отметил, что данный симптом может проявиться при замедлении оттока венозной крови и ухудшении кровоснабжения головного мозга, поскольку в таком случае в области под глазами будет превалировать плохо насыщенная кислородом кровь, пишет «Москва 24».

«Почему становятся лучше видны именно вены, а не артерии, которые имеют здоровый красивый розовый оттенок? Потому что венозной крови становится сложнее оттекать от головного мозга», — пояснил Хорошев.

Он добавил, что причиной появления темных кругов под глазами может быть повышение внутрибрюшного давления, когда в брюшной полости какой-то орган увеличивается в размерах, например при циррозе печени или ожирении, а человек оказывает на него давление, например, при помощи корсета. Из-за этого органу некуда расти, и он начинает давить на диафрагму, что приводит к ее смещению вверх. По этой причине повышается давление в грудной полости и увеличивается центральное венозное давление. Затрудняется отток венозной крови из черепной коробки, что приводит к появлению темных кругов под глазами.

В феврале врач дерматолог-косметолог Дарья Баскакова рассказала о способе избавиться от кругов под глазами. В частности, если они появились недавно, то можно попробовать решить проблему при помощи косметических средств: крема и сыворотки с кофеином и аскорбиновой кислотой в составе, но при условии отсутствия аллергии. Можно также использовать кремы с пептидами, сосудоукрепляющими компонентами типа растительных биофлавоноидов. Кроме того, можно прибегнуть к самомассажу, но делать его нужно аккуратно, не растягивая кожу. Поможет и деликатное протирание кубиками льда, и не только глаз, а всего лица.

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