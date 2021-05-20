Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Центре имени Гамалеи анонсировали исследования «Спутника V» на детях
Мир
Около 65% жителей Украины сочли курс государства неправильным
Мир
Президент Азербайджана заявил о готовности сотрудничать с Арменией
Происшествия
Одна из ниток энергомоста в Крым впервые получила повреждение
Спорт
Россия разрешила безвизовый въезд иностранным болельщикам на Евро-2020
Наука
Университет Иннополис получил российский патент на суперзащищенный дрон
Мир
Украинский Boeing совершил аварийную посадку в Одессе
Авто
В России началось производство «ГАЗели NN»
Общество
Путин поддержал идею присвоить 11 городам звание «Город трудовой доблести»

Путин предупредил о возможности России «выбить зубы» недругам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия может «выбить зубы» всем тем, кто будет пытаться «откусить» от нее что-то. Такое заявление в четверг, 20 мая, сделал президент страны Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

«Ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким». Главное из послания Путина
Самые яркие цитаты из выступления президента России

Он указал на странность некоторых публичных заявлений, в соответствии с которыми сибирские богатства якобы несправедливо принадлежат только одной стране.

«Странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат», ­— отметил Путин.

Президент заявил, что существуют страны, стремящиеся «откусить» что-то от России, подчеркнув, что правительство страны не допустит такого исхода.

«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться», — цитирует «Газета.ру» главу государства.

Вместе с тем президент отметил высокий потенциал России, территория которой является самой большой в мире.

«146 млн человек вроде бы не так много по сравнению с теми странами, где сотни миллионов граждан проживают, а то и за миллиард уже заходит (численность населения. — Ред.). Но всё равно это считается много», — сказал Путин.

По мнению президента, оппоненты России продолжат попытки сдерживать страну.

«Чего бы мы ни сделали, как бы мы ни стремились удовлетворить аппетиты тех, кто пытается нас сдерживать, всё равно сдерживание будет продолжено, потому что многим из наших оппонентов, так их назовем, такая страна, как Россия, просто не нужна», — уверен Путин.

Вместе с тем, по словам главы государства, Россия нужна своим гражданам, а значит, правительство будет осуществлять все необходимые действия для сохранения и укрепления страны.

Добиться этой цели, как считает президент, можно с помощью мер по сохранению «памяти о том, что происходило в предыдущие годы, памяти о тех, кто отстоял нашу Родину».

Поэтому важно продолжать деятельность поисковых движений, организаций по возрождению памяти о защитниках Отечества, добавил президент России.

Ранее в четверг Путин напомнил, что Россия всё чаще сталкивается с попытками оболгать историю, пересмотреть роль Красной армии в победе над фашизмом. По его мнению, причина у этого одна — «сдерживание России».

10 мая президент США Джо Байден на саммите с союзниками по НАТО из Восточной Европы поддержал «укрепление сдерживания» на континенте. Американский лидер выразил поддержку оборонным позициям альянса.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021