Путин предупредил о возможности России «выбить зубы» недругам

Россия может «выбить зубы» всем тем, кто будет пытаться «откусить» от нее что-то. Такое заявление в четверг, 20 мая, сделал президент страны Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

Он указал на странность некоторых публичных заявлений, в соответствии с которыми сибирские богатства якобы несправедливо принадлежат только одной стране.

«Странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат», ­— отметил Путин.

Президент заявил, что существуют страны, стремящиеся «откусить» что-то от России, подчеркнув, что правительство страны не допустит такого исхода.

«Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться», — цитирует «Газета.ру» главу государства.

Вместе с тем президент отметил высокий потенциал России, территория которой является самой большой в мире.

«146 млн человек вроде бы не так много по сравнению с теми странами, где сотни миллионов граждан проживают, а то и за миллиард уже заходит (численность населения. — Ред.). Но всё равно это считается много», — сказал Путин.

По мнению президента, оппоненты России продолжат попытки сдерживать страну.

«Чего бы мы ни сделали, как бы мы ни стремились удовлетворить аппетиты тех, кто пытается нас сдерживать, всё равно сдерживание будет продолжено, потому что многим из наших оппонентов, так их назовем, такая страна, как Россия, просто не нужна», — уверен Путин.

Вместе с тем, по словам главы государства, Россия нужна своим гражданам, а значит, правительство будет осуществлять все необходимые действия для сохранения и укрепления страны.

Добиться этой цели, как считает президент, можно с помощью мер по сохранению «памяти о том, что происходило в предыдущие годы, памяти о тех, кто отстоял нашу Родину».

Поэтому важно продолжать деятельность поисковых движений, организаций по возрождению памяти о защитниках Отечества, добавил президент России.

Ранее в четверг Путин напомнил, что Россия всё чаще сталкивается с попытками оболгать историю, пересмотреть роль Красной армии в победе над фашизмом. По его мнению, причина у этого одна — «сдерживание России».

10 мая президент США Джо Байден на саммите с союзниками по НАТО из Восточной Европы поддержал «укрепление сдерживания» на континенте. Американский лидер выразил поддержку оборонным позициям альянса.