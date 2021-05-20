Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Центре имени Гамалеи анонсировали исследования «Спутника V» на детях
Мир
Около 65% жителей Украины сочли курс государства неправильным
Мир
Президент Азербайджана заявил о готовности сотрудничать с Арменией
Происшествия
Одна из ниток энергомоста в Крым впервые получила повреждение
Спорт
Россия разрешила безвизовый въезд иностранным болельщикам на Евро-2020
Наука
Университет Иннополис получил российский патент на суперзащищенный дрон
Мир
Украинский Boeing совершил аварийную посадку в Одессе
Авто
В России началось производство «ГАЗели NN»
Общество
Путин поддержал идею присвоить 11 городам звание «Город трудовой доблести»

Лавров назвал конструктивной состоявшуюся встречу с Блинкеном

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном прошли конструктивно. Об этом в четверг, 20 мая, сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров после состоявшейся встречи в Рейкьявике.

Встречные курсы: о чем президенты РФ и США будут говорить на саммите
Одной из центральных тем предстоящего диалога станет Украина, считают эксперты

«Беседа мне показалась конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы», — заявил Лавров.

По словам главы МИД РФ, у Блинкена и представителей его команды присутствует желание разбираться в двусторонних отношениях между США и Россией.

«Завалов очень много. Разгребать их непросто. Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать», — отметил Лавров.

Министр иностранных дел добавил, что стороны также обсудили кризис в отношениях двух стран, который возник еще при президенте Дональде Трампе.

«Эта цепная реакция никого, по-моему, не устраивает. Я почувствовал сегодня у наших американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения для наших президентов и по этим вопросам», — сообщил глава российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров добавил, что в ходе переговоров удалось достичь некоторых договоренностей.

«Договорились продолжать наши совместные действия, которые достаточно успешно развиваются, по региональным конфликтам, где интересы США и России совпадают, — это и ядерная проблема Корейского полуострова, и ситуация с усилиями по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Это и Афганистан, где активно работает расширенная тройка в составе России, Китая, США, Пакистана», — заключил глава МИД РФ.

Во время переговоров в Рейкьявике 20 мая Блинкен выразил озабоченность Вашингтона по поводу ситуации на границе РФ с Украиной, а также заявил о том, что он не считает конфликт между Соединенными Штатами и Россией общим объектом интересов двух стран.

В свою очередь, Лавров, открывая переговоры, заявил, что Москва и Вашингтон должны определиться с тем, как дальше развивать отношения при серьезных расхождениях.

Российско-американские отношения пошли на новый виток обострения после того, как 15 апреля Вашингтон ввел новые санкции в отношении Москвы. Тогда под ограничения попали 32 юридических и физических лица из РФ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021