Лавров назвал конструктивной состоявшуюся встречу с Блинкеном

Переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном прошли конструктивно. Об этом в четверг, 20 мая, сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров после состоявшейся встречи в Рейкьявике.

«Беседа мне показалась конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы», — заявил Лавров.

По словам главы МИД РФ, у Блинкена и представителей его команды присутствует желание разбираться в двусторонних отношениях между США и Россией.

«Завалов очень много. Разгребать их непросто. Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать», — отметил Лавров.

Министр иностранных дел добавил, что стороны также обсудили кризис в отношениях двух стран, который возник еще при президенте Дональде Трампе.

«Эта цепная реакция никого, по-моему, не устраивает. Я почувствовал сегодня у наших американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения для наших президентов и по этим вопросам», — сообщил глава российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров добавил, что в ходе переговоров удалось достичь некоторых договоренностей.

«Договорились продолжать наши совместные действия, которые достаточно успешно развиваются, по региональным конфликтам, где интересы США и России совпадают, — это и ядерная проблема Корейского полуострова, и ситуация с усилиями по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Это и Афганистан, где активно работает расширенная тройка в составе России, Китая, США, Пакистана», — заключил глава МИД РФ.

Во время переговоров в Рейкьявике 20 мая Блинкен выразил озабоченность Вашингтона по поводу ситуации на границе РФ с Украиной, а также заявил о том, что он не считает конфликт между Соединенными Штатами и Россией общим объектом интересов двух стран.

В свою очередь, Лавров, открывая переговоры, заявил, что Москва и Вашингтон должны определиться с тем, как дальше развивать отношения при серьезных расхождениях.

Российско-американские отношения пошли на новый виток обострения после того, как 15 апреля Вашингтон ввел новые санкции в отношении Москвы. Тогда под ограничения попали 32 юридических и физических лица из РФ.