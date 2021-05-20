Глава Минтруда отметил рост соцподдержки на 1,5 трлн рублей в 2020 году

Объем мер социальной поддержки в 2020 году превысил 10 трлн рублей. Об этом в четверг, 20 мая, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков после заседания правительства.

«Хотелось бы отметить, что эта сумма на 1,5 трлн рублей превышает объемы социальных обязательств, предусмотренных в этих же фондах в 2019 году», — отметил он.

5 мая премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень поручений, выполнение которых обеспечит реализацию мер, представленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Так, Минтруду, Минфину и Фонду социального страхования было поручено до 1 июля отчитаться о проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до семи лет вне зависимости от продолжительности стажа.

Также глава государства предложил выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника перед 1 сентября. Как отмечал тогда Котяков, на выплату могут претендовать 17 млн человек. Для ее получения нужно будет подать только одно заявление в электронном виде или в МФЦ, отделение Пенсионного фонда, органы соцзащиты.

В конце апреля глава Минтруда пообещал дополнительную поддержку для свыше 700 тыс. будущих мам. Пособие будут выплачивать ежемесячно с момента постановки на учет в медицинской организации и до рождения ребенка.