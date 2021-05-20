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В России началось производство «ГАЗели NN»
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В России началось производство «ГАЗели NN»

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На Горьковском автозаводе стартовало серийное производство нового коммерческого автомобиля «ГАЗель NN». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 20 мая в редакцию «Известий».

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Отмечается, что выпуск «ГАЗели NN» начался с бортовых модификаций и цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 т. В дальнейшем на платформе NN будет создаваться широкий модельный ряд автомобилей нового поколения полной массой от 2,5 до 4,6 т с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники для российского и экспортных рынков.

«ГАЗель NN» получила новый интерьер кабины, который включает водительское сиденье с 11 видами регулировок, мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном и новым интерфейсом. Передняя панель имеет разъемы USB, ниши для смартфонов, пластиковых карт, стаканов кофе и бутылок с водой, охлаждаемый и запираемый нижний ящик. Подушка безопасности водителя входит в базовую комплектацию.

Автомобили комплектуются шестиступенчатой коробкой передач (КП), новой разработкой Горьковского автозавода, и дизельным двигателем. Применение новой КП позволило снизить расход топлива и уровень шумов и вибраций. Ее ресурс составляет 300 тыс. км.

29 апреля сообщалось, что на Павловском автобусном заводе группы ГАЗ стартовало серийное производство автобусов «Вектор Next» длиной 8,8 м, работающих на сжатом природном газе (CNG).

Автобус оснащен современным отечественным газовым двигателем ЯМЗ-534 мощностью 170 л.с. экологического стандарта «Евро-5». Газовые баллоны обеспечивают запас хода на одной заправке до 600 км.

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