Реконструкция областного драмтеатра в Брянске начнется в 2022 году

В Брянске в 2022 году планируют начать реконструкцию драматического театра им. А.К. Толстого. Данный вопрос обсудили в ходе рабочего совещания в департаменте культуры.

Как сообщили в департаменте, сейчас ведется разработка проектно-сметной документации. Известно, что реконструкция будет включать возведение пристройки со стороны дворового фасада, пишет NASHBRYANSK.RU.

По данным депкультуры, драмтеатр остро нуждается в новых помещениях — для склада декораций и реквизита, а также для расширения сценического пространства.

Возведение пристройки планируется начать в 2022 году.

В 2023 году также начнется реконструкция Театра юного зрителя. Средства на эти цели выделят из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура». На данный момент специалисты занимаются разработкой проекта работ.