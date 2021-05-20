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Минюст предложил автоматически списывать штрафы со счетов нарушителей ПДД

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Замминистра юстиции России Евгений Забарчук сообщил в четверг, 20 мая, что система взимания штрафов может быть доработана таким образом, чтобы они списывались со счетов должников автоматически. О подобном предложении он рассказал в ходе дискуссионной сессии «Цифровое исполнительное производство» в рамках Петербургского международного юридического форума.

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При этом Забарчук уточнил, что в данном случае вмешательство судебных приставов в этот процесс не потребуется.

Однако отмечается, что этот способ оплаты штрафов предлагается ввести для случаев, когда нарушения фиксируются дорожными фото- и видеокамерами.

Кроме того, по словам замглавы, в настоящее время исполнительные листы по делам о нарушении ПДД составляют значительную часть из всего потока поступающих к судебным приставам документов, пишет «Газета.ру».

Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский заявил, что подобное предложение Минюста является несправедливым по отношению к водителям.

По его словам, в случае если человек нарушил строительные, экологические, паспортные и иные нормы он действует по классической схеме (обжалование, передача материала судебным приставам и т.д.). Однако у автомобилистов не будет подобной возможности.

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