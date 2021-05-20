Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Центре имени Гамалеи анонсировали исследования «Спутника V» на детях
Мир
Около 65% жителей Украины сочли курс государства неправильным
Мир
Президент Азербайджана заявил о готовности сотрудничать с Арменией
Происшествия
Одна из ниток энергомоста в Крым впервые получила повреждение
Спорт
Россия разрешила безвизовый въезд иностранным болельщикам на Евро-2020
Наука
Университет Иннополис получил российский патент на суперзащищенный дрон
Мир
Украинский Boeing совершил аварийную посадку в Одессе
Авто
В России началось производство «ГАЗели NN»
Общество
Путин поддержал идею присвоить 11 городам звание «Город трудовой доблести»

Москалькова заявила об отказе Франции в экстрадиции осужденного Винника

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Франция не удовлетворила запрос России в экстрадиции осужденного россиянина Александра Винника. Об этом 20 мая сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Домашний протест: решение о переводе Винника объявят через 14 дней
Греция также может отменить вердикт о его экстрадиции во Францию

«Запрос об экстрадиции в Россию сегодня не удовлетворен, продолжается рассмотрение дела по существу», — цитирует слова Москальковой «РИА Новости».

Москалькова добавила, что Винник находится в подавленном состоянии и готов начать голодовку в качестве протеста.

«Его состояние здоровья подавленное, он вновь готов приступить к акции протеста в виде голодовки. По крайней мере такую информацию мы получили от наших и его защитников, от наших консульских служб», — уточнила она.

Ранее, 12 мая, сообщалось, что адвокаты Винника подали иск против президента Греции и 29 судей Госсовета, которые приняли решение о его выдаче Франции в январе прошлого года.

Защита от имени россиянина подала иск в отношении бывшего председателя Госсовета Катерины Сакелларопулу, которая в настоящее время является президентом Греции, еще одного экс-председателя Госсовета Афанасиоса Рандоса, а также 28 других членов этого органа.

В качестве возмещения морального ущерба адвокаты потребовали суд взыскать с Сакелларопулу €1 млн, с Рандоса — €800 тыс. С других членов Госсовета, участвовавших в принятии решения по Виннику, защита требует выплаты от €100 тыс. до €800 тыс.

Сам Винник в настоящее время находится в тюрьме во Франции, где с декабря 2020 года отбывает пятилетний срок.

Специалиста по информационным технологиям Александра Винника задержали в 2017 году по запросу американских властей. Мужчина в это время отдыхал с детьми в Греции. США обвинили его в кибермошенничестве и отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу и потребовали экстрадиции. Россиянин все обвинения отрицал и заявлял о своем согласии быть выданным РФ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021