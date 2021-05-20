Москалькова заявила об отказе Франции в экстрадиции осужденного Винника

Франция не удовлетворила запрос России в экстрадиции осужденного россиянина Александра Винника. Об этом 20 мая сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Запрос об экстрадиции в Россию сегодня не удовлетворен, продолжается рассмотрение дела по существу», — цитирует слова Москальковой «РИА Новости».

Москалькова добавила, что Винник находится в подавленном состоянии и готов начать голодовку в качестве протеста.

«Его состояние здоровья подавленное, он вновь готов приступить к акции протеста в виде голодовки. По крайней мере такую информацию мы получили от наших и его защитников, от наших консульских служб», — уточнила она.

Ранее, 12 мая, сообщалось, что адвокаты Винника подали иск против президента Греции и 29 судей Госсовета, которые приняли решение о его выдаче Франции в январе прошлого года.

Защита от имени россиянина подала иск в отношении бывшего председателя Госсовета Катерины Сакелларопулу, которая в настоящее время является президентом Греции, еще одного экс-председателя Госсовета Афанасиоса Рандоса, а также 28 других членов этого органа.

В качестве возмещения морального ущерба адвокаты потребовали суд взыскать с Сакелларопулу €1 млн, с Рандоса — €800 тыс. С других членов Госсовета, участвовавших в принятии решения по Виннику, защита требует выплаты от €100 тыс. до €800 тыс.

Сам Винник в настоящее время находится в тюрьме во Франции, где с декабря 2020 года отбывает пятилетний срок.

Специалиста по информационным технологиям Александра Винника задержали в 2017 году по запросу американских властей. Мужчина в это время отдыхал с детьми в Греции. США обвинили его в кибермошенничестве и отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу и потребовали экстрадиции. Россиянин все обвинения отрицал и заявлял о своем согласии быть выданным РФ.