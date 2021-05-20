Проекты восьми газопроводов разработают в Омской области до 2023 года

В Омской области до конца 2022 года намерены разработать проекты строительства восьми газопроводов в сельских районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Общая протяженность новых газопроводов составит более 149 км. Их планируется возвести в Кормиловском, Омском, Оконешниковском, Москаленском и Шербакульском районах, а также в Омске, пишет ИА «Город55».

В перспективе к газу подключат около 10 тыс. новых потребителей и 32 котельные в 22 населенных пунктах.

Всего в ближайшие пять лет на территории региона намерены построить семь газораспределительных станций и протянуть 619 км газопроводов. Газификация должна затронуть 45 населенных пунктов.

19 мая врио замсекретаря генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин заявил «Известиям», что россиянам не придется платить за доведение газа до границы земельного участка в населенном пункте. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

Ранее в тот же день президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, «Газпрому» и региональным властям внимательно отнестись к газификации домостроений, проработав этот вопрос быстрее.