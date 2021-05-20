Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Международные резервы России выросли на $3,3 млрд за неделю
Мир
Нетаньяху проведет совещание по вопросу прекращения огня в Газе
Общество
Серийного отравителя в Москве приговорили к 16 годам колонии
Общество
Прокуроры запросили 18,5 и 19,5 лет для спортсменов за стрельбу в Москва-Сити
Общество
Скончался кинооператор Кирилл Мошкович
Общество
Пассажиры МЦД смогут оплачивать проезд банковской картой
Армия
Поставки С-400 «Триумф» в Индию начнутся в октябре-декабре 2021 года
Мир
На Кипре расследуют случай тромбоза после вакцинации AstraZeneca
Мир
Победитель «Евровидения-2019» не выступит в финале конкурса из-за COVID-19

Проекты восьми газопроводов разработают в Омской области до 2023 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омской области до конца 2022 года намерены разработать проекты строительства восьми газопроводов в сельских районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Монополевые работы: «Газпром» не смог стать единым куратором газификации
Отвечать за снабжение того или иного региона голубым топливом будет доминирующая в нем газораспределительная организация

Общая протяженность новых газопроводов составит более 149 км. Их планируется возвести в Кормиловском, Омском, Оконешниковском, Москаленском и Шербакульском районах, а также в Омске, пишет ИА «Город55».

В перспективе к газу подключат около 10 тыс. новых потребителей и 32 котельные в 22 населенных пунктах.

Всего в ближайшие пять лет на территории региона намерены построить семь газораспределительных станций и протянуть 619 км газопроводов. Газификация должна затронуть 45 населенных пунктов.

19 мая врио замсекретаря генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин заявил «Известиям», что россиянам не придется платить за доведение газа до границы земельного участка в населенном пункте. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

Ранее в тот же день президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, «Газпрому» и региональным властям внимательно отнестись к газификации домостроений, проработав этот вопрос быстрее.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021