Международные резервы России выросли на $3,3 млрд за неделю

Международные резервы России возросли до $593,9 млрд. Об этом в четверг, 20 мая, сообщил Центробанк.

«Международные резервы по состоянию на 14 мая составили $593,9 млрд, увеличившись за неделю на $3,3 млрд, или на 0,6%», — говорится в заявлении на сайте регулятора.

Рост произошел преимущественно в результате положительной переоценки, передает RT.

Ранее, 6 мая, сообщалось, что международные резервы России за неделю, с 23 по 30 апреля, выросли на 0,2% и составили $590,5 млрд.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).